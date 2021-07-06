Kırşehir'e 5 yeni ambulans

Sağlık Bakanlığı tarafından Kırşehir'e 5 ambulans hizmete sunuldu.

Vali İbrahim Akın, ambulansların hizmete sunulması nedeniyle düzenlenen teslim töreninde yaptığı konuşmada ambulansların ihtiyaç duyulan İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve ilçe komuta merkezlerinde kullanılacağını söyledi.

Kırşehir'e tahsis edilen 5 yeni ambulansın hizmet kalitesini daha da artıracağına inandığını belirten Vali İbrahim Akın; “Koronavirüs ile mücadele ediyoruz. Salgın sürecinde sağlık hizmetlerinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşıldı. Ülkemizde sağlık çalışanlarımız salgınla mücadele döneminde sağlık hizmetlerinin vatandaşlarımıza sunumu konusunda örnek bir tutum sergilediler. Bu hizmetlerinin sunumunda her türlü teknik donanımın yanı sıra ambulansların yeri de çok önemliydi. Sağlık Bakanlığımızca ilimize tahsis edilen tam donanımlı 5 ambulansı bugün teslim aldık ve ihtiyaç duyulan birimlerimize sevk ediyoruz" dedi.

AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli ise konuşmasında, Kırşehir'e gönderilen ambulansların hizmete sunulmasıyla birlikte İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve ilçelerdeki Ambulans Komuta Merkezlerindeki toplam ambulans sayısının 45'e yükseldiğini söyledi. Ambulansların Teslim Töreni, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut'un ambulanslar ve araç filosu hakkında katılımcılara bilgiler vermesi ile sona erdi.