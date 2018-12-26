Kırşehir'e mevsimin ilk karı düştü, ilçeler beyaz örtüye büründü

İlçeler beyaza büründü.

Kırşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yaptığı kar mücadelesi ile aksaklıklara imkan tanımazken kara yolları ekipleri Ankara-Kayseri yolunda İl Özel İdaresi ekipleri ise ilçe bağlantılarında çalışmalarına hız verdi.

Belediye ekipleri ana arterler, hastane yolları ve okul yolları ile mahalle yollarında çalışma yaparak hayatın olağan akışının devam etmesini sağladı. Çalışmalara greyder, kepçe ve kamyonlar ile kaldırım çalışmalarında temizlik görevlileri katıldı.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Kışın olumsuz hava koşulları karşısında şehir içerisinde daha güvenli bir ulaşımın sağlanabilmesi için önlemlerini önceden aldıklarını belirtti.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Yollarda buzlanmayı önlemek ve kar yağışı ile etkilenen yol güzergahlarında trafik akışının durmadan sağlanması ve kar kürüme işlemlerinin hızlı bir şekilde yapılması için kamyon, kar küreme araçları, kepçe, greyder ve deneyimli ekipler ile çalışmalarımızı daha hızlı bir şekilde yürütüyoruz."dedi.

İlçe Merkezlerinde de belediye ekipleri vatandaşın yağıştan olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe Merkezlerinde aralısız süren yağış nedeni ile kapanan 32 köy yolunda ise İl Özel İdare ekipleri aralıksız çalışma yürütüyor.