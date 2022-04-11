İhlas Haber Ajansı

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Kırşehir'e zirai don uyarısı

Kırşehir Valiliği, zirai don riskine karşı vatandaşları uyardı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların 10-15 derece civarında düşeceği belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağış beklenmekte Yarın sabah saatlerinden itibaren zirai don tehlikesi bulunmakta zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, kendi bölgeleri için meteorolojik rapor ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir."

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