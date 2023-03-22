Kırşehir'in bilinen en eski çarşısında Ramazan yoğunluğu

Kırşehir'de, bilinen ve tarihi kökleri olan Uzun Çarşı'da esnaf Ramazan bereketini bekliyor.

Ahiliğin başşehri Kırşehir'de, vatandaşın alışveriş için uğrak yeri olan çarşı yenilenen görünümü ile de ticaretin merkezlerinden biri olma özelliğini kullanıyor. Geçtiğimiz dönem çalışma başlatılan çarşıda bulunan 107 iş yerine cephe düzenlemesi yapıldı. Sokağın zemin iyileştirilmesinin yanı sıra modern görünümlü üst örtüleriyle de genel düzenleme gerçekleştirilmişti. Yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle hareketliliğin yaşandığı çarşıda bulunan esnaf, alışveriş hareketliğinin yanı sıra şehirde bulunan depremzede vatandaşların da çarşıya ilgi duyduğunu söyledi.

Çarşı esnafından Ünsal Gümüş, eski dönem Ramazan aylarına bakıldığında iş oranında düşüş olmasına rağmen Ramazan ayının bereketi ile birlikte geldiğini ve beklediklerini belirterek, "Ramazan ayı umut ve bereketi ile geliyor. Bir de şehrimizde bulunan depremzedelerden dolayı çarşıda bir hareketlilik söz konusu, kendi imkanlarımızı deprem bölgelerine gönderdik. Burada da inşallah işlerimiz olacak diye ümit ediyoruz” dedi.

Çarşıda tarımsal ürünler üzerine faaliyet gösteren Emre Altuner Ramazan ayının bereketini beklediğini belirtirken, çarşıda kalaycılık mesleğini sürdüren ve 30 yılı aşkın süredir hizmet veren Murat İşeri de Ramazan ile işlerinin açılacağını ve bereketli günler geçireceklerini ifade etti.