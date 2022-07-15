Kırşehirli Besici: "Vatandaş, kurbanlık fiyatına tatile gitti"

Besici Taş, "Kurban Bayramı süresince besici yüzde 50 oranında satış yapamadı. Bizler, üretim yaparken aynı zamanda tüketim de yapıyoruz. Kırşehir'de et üretimi çok fazla fakat maliyetler giderleri karşılarken besiciyi zora sokuyor" dedi. Vatandaşın 18 bin lira 40 bin lira arasında kurbanlık aldığını aktaran Taş, "Dini boyutuyla ibadetini yapan vatandaş da var, kurban fiyatına ailesi ile birlikte tatil yapmayı tercih eden vatandaşta var. Devletimizin destekleriyle içerisinde olduğumuz süreci de aşacağımızı düşünüyoruz. Sattığımız hayvanımız da var, satamadığımız hayvanlarımız da" diye konuştu.