Kırşehirli Cumhurbaşkanı adayı Türkal hemşehrilerinden yüz bin imza kampanyasına destek istedi

İş adamı Yakup Türkal, Ankara'da geçtiğimiz günlerde 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız aday olacağını açıkladıktan sonra memleketi Kırşehir'de hemşehrilerine seslenerek, adaylık için yüz bin imza toplanmasına destek istedi.

2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız aday olacağını açıklayan Yakup Türkal, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde toplanan kalabalığa hitap etti. Türkal, "Bu toprakların havası ve suyu beni etkiledi. Kırşehirli olmasam büyük ihtimalle aday olmazdım. Şehrime, insanıma ve beni destekleyenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Dünyaya örnek olacak ekonomi modelini Anadolu'dan paylaştığını aktaran Türkal, "Anadolu'dan çıkıp insanlara ekonomik özgürlüklerin ve sosyal paylaşımların olacağını anlattığımız bir ekonomik sistem kurduk. Herkes bir şeyler söylüyor ama hiç kimse çözüm önerisini sunmuyor. Bu kardeşiniz diyor ki; insanlar arasındaki ekonomik uçurumlar artmasın, azalsın diyor" diye konuştu.

"Deprem bizleri kenetlemeli" diyen Türkal, "Büyük deprem felaketi hepimizi derinden etkilemiştir. Çocuklarımızı kendi çocuklarımızdan ayrı görmeyeceğiz. Sizlere sahip çıkmak bizlerin namus borcudur. 2023 yılı kadınlarımızın, dünya kadınlarının yılı olacak. 'Kadınlar insan, biz insanoğluyuz' anlayışını güdüyoruz. Kırşehir'den bir meşale yaktık. Hiç kimse ekmek kuyruğunda beklemeyecek. Dört kişilik bir ailenin elektrik, doğal gaz ve su parasının yarısı vatandaşta olacak. Çocuklarımızın oyuncakları için her ay ebeveyn kartına 250 lira yüklenecek" ifadelerini kullandı.

"Bırakın başkan yardımcılığı kavgalarını"

Millet İttifakı'na yüklenen Cumhurbaşkanı adayı Türkal, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bırakın bu başkan yardımcılığı kavgalarını, milletimize ne proje sunuyorsunuz ona bakalım. Babacan'ı da alın gelin istediğiniz kadar ekonomiyi tartışalım. Oluşturduğumuz ekonomik modeli tartışmaya açığız. Ben programımı açıklıyorum, siz ne vaat ediyorsunuz."