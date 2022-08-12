Kırşehirli esnaflardan belediyeye tepki

Kırşehir Belediyesi'nin taşeron firma aracılığıyla geçtiğimiz hafta başlattığı cadde düzenlemesi sonrası oluşan aksaklıklar nedeniyle bölge esnafı belediyeye; 'Anahtarımızı verelim siz iş yerlerimizi işletin' diyerek tepki gösterdi.

Kırşehir Belediyesi, 176. sokak üzerinde geçtiğimiz hafta bakım ve onarım çalışması yaptı. İşi üstlenen taşeron firmanın kanalizasyon bağlantısını tam yapmaması sonrası iş yerini koku alan esnaflar belediye başkanına tepki gösterdi. Sokak üzerinde bir bölümün otopark olarak bırakılması sonrasında oluşan düzensizliğe de tepki gösteren esnaflar, yetkili birimleri defalarca aramalarına rağmen aksaklığın giderilmemesi üzerine sosyal medya üzerinden çektikleri video ile belediye başkanına; "Anahtarımızı belediyeye verelim iş yerlerimizi siz işletin" diyerek tepki gösterdi. Bölgede kuaför olarak hizmet veren Erkan Ünsal; "Kanalizasyon kokusu çalışma yapıldıktan sonra olmaya başladı. Defalarca söylememize rağmen belediye ekipleri gelip çalışma yapmadı. İşyerlerimizin bodrumuna koku yapıyor. Otopark olarak bırakılan bölümde ise düzensizlik var. Herkes aracını bırakıyor ve işletmelerimizin önü tamamıyla kapanıyor. Çözüm bulamıyorlarsa biz belediyeye bırakalım anahtarlarımızı belediye de bizim yerimize iş yerlerimizi çalıştırsın" dedi.

Belediye bozdu, dağıttı, gitti

Belediyenin çalışma yaptığı sokak üzerinde oturan yaşlı bir kadın ise evinden oluşan parklanmalar nedeniyle çıkamadığını ve kokudan evinde de duramadığını belirtti. Zeynep Tekbıçak; "Apartman sakiniyim ve hastayım. Araç parklanmalarından dışarı çıkamıyorum. Bizim bodrumlar su dolmaya başladı. Belediye ise bozdu, dağıttı ve gitti. Park kavgası da sabaha dek uyutmuyor" diye konuştu.

Belediye başkanı empati yapsın

Belediye Başkanına çağrıda bulunan çaycı esnaf ise, iş yerinin önünde olan daralma nedeniyle başkanın empati yapmasını istedi. Esnaf Yakup Deliduman; "Biraz empati yapılsın. Belediye başkanına sesleniyorum. Bizler idare edemiyoruz. Kapının önü daralıyor, araçların giriş ve çıkışları da problem. Esnafların tamamı şikayetçi. Gelin burada oturun ve durumu anlayın. Anahtarlarımızı bırakalım sizlere, gelin çay ocağımı siz işletin" diyerek tepkisini gösterdi. Geçtiğimiz hafta yapılan çalışmalarda da bölgede iş yerine gitmekte olan bir terzi, sunta ile alınan tedbirden ötürü apartmanın bodrum katına düşerek ağır şekilde yaralanmıştı.