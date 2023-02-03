Kırşehirli gazi kızının çizdiği kara kalem çalışmaları İstanbul'da sergilenecek

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şube Başkanı Bahattin Kaya, genel merkezlerinde yaptığı ziyarette Kırşehir anısına Genel Başkan Mustafa Işık'a Kırşehirli gazi çocuğu tarafından Çanakkale Şehitlerini anlatan resim çalışması sundu. Kaya; "18 Mart Çanakkale Şehitleri Haftasında sergilenmek üzere şehit ve gazi çocuklarının Kırşehir'deki çalışmalarını anlatan resimler genel merkezimize aktarıldı. Şehit yakınlarının ve gazilerin özlük hakları çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmeler yaptık. Toplumda var olan şehitlik, şehit ailesi ve gazilik kavramları üzerine istişarede bulunarak gerekli çalışmaların yapılması üzerine sohbet ettik" dedi.

Kırşehirli Gazi Mahir Dilekçi'nin kızı Yeşim Saray tarafından yapılan karakalem çalışması da İstanbul'da düzenlenecek 18 Mart Çanakkale Şehitleri haftasında sergilenecek.