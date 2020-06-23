İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırşehirli gurbetçi, Bedensel Engelliler Derneğine tekerlekli sandalye bağışında bulundu

Almanya’da yaşayan Kırşehirli gurbetçi Zehra Demirkalp, Bedensel Engelliler Derneğine tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

Almanya'da yaşayan Kırşehirli gurbetçi Zehra Demirkalp, Bedensel Engelliler Derneğine tekerlekli sandalye bağışında bulundu.


Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Servet Avkapan, gurbetçilerin şehirde faaliyet gösteren derneklere karşı duyarlı olmasının engelli bireylerinde evlerinden dışarı çıkmalarında özgüven aşıladığını söyledi.


Avkapan, açıklamasında; "Kırşehir'li hemşehrimiz Zehra Demirkalp'in yedi adet tekerlekli sandalye bağışı bizleri mutlu oldu. Engelli kardeşlerimizin bireysel hareket etme özgürlüğünü yaşamalarına sebebiyet vermesinden dolayı Almanya'da yaşayan hemşehrimize teşekkürü borç biliriz. Tekerlekli sandalye, yürüme engelliler için lüks bir araç değil günlük hayatını idame edebilecekleri zorunlu bir ihtiyaçtır. Kırşehir de tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olup da maddi durumu müsait olmayan binlerce vatandaşımız var"dedi.


Engellilere yönelik her bağışın yaşlı ve engelli bireyde sosyalleşmek ve eve bağımlı kalmamak adına görülüyor. Hibe edilen tekerlekli sandalyeler, ihtiyacı olanlara ve aracı yenilenmesi gereken engellilere teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.