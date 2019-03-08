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Kırşehir'li kadınlar, 'Demokrasinin Mayası Kadınlar' seminerinde bir araya geldi

Kırşehir’de farklı mahallelerden 15 kadın muhtar adayı, gençlik merkezi tarafından düzenlenen ’Demokrasinin Mayası Kadınlar’ adlı seminerde bir araya geldi.

Kırşehir'de farklı mahallelerden 15 kadın muhtar adayı, gençlik merkezi tarafından düzenlenen 'Demokrasinin Mayası Kadınlar' adlı seminerde bir araya geldi.



Cacabey Gençlik Merkezi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği seminerde buluşan kadın adaylar çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Emine Şener, seminerde yaptığı konuşmada, kadınların sosyal gelişimi ve temel insan haklarını kullanabilmeleri amacıyla "Dünya Kadın Günü"nün kutlandığını söyledi.



Demokratik süreçte muhtar adayı olarak bir araya gelip, demokrasi paydasında birlikte hareket etme gücünü göstermelerinden dolayı kadınları tebrik eden Şener, "Biz kadınların yönetimlerde görev alması, demokrasinin güçlenmesine neden olmaktadır. Muhtar adayı olarak bulunduğunuz yere hizmet etmek için yola çıkmanızdan dolayı hepinizi kutluyorum." dedi.



Seminerin sonunda, Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Cacabey Gençlik Merkezince, Dr. Öğretim Üyesi Şener'e plaket, kadın muhtar adaylarına da çeşitli hediyeler takdim edildi.

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