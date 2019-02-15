Kırşehirli özel sporcu, masa tenisi şampiyonasında milli takım seçmelerine katılma hakkı kazandı

Özel Sporcular Federasyonunu tarafından 10-12 Şubat tarihlerinde Antalya'da düzenlenen masa tenisi bölge şampiyonasına Kırşehir'den özel eğitimli sporcu Sezai Kocabacak ile antrenörü Nehir Karakaya katıldı.

Müsabakalar sonunda Kırşehir'e dönen Kırşehir Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi antrenörü Karakaya, Kırşehir'de özel bir sporcunun böyle bir başarı elde etmesinin kendisini mutlu ettiğini ve verilen destekle daha fazla başarılı sporcu yetiştireceklerini söyledi.

Milli Takım seçmesine ilk kez sporcusunu gönderdiğini ifade eden antrenör Karakaya, "Aile Sosyal Çalışma İl Müdürlüğü desteği Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Arif Atak'ın da katkılarıyla biz ekip olarak hazırlandık ve başarı kaçınılmaz oldu. Engellerin ortadan kalkabilmesi ve kişisel gelişim için yapmaya çalıştığımız her çalışma engellilerin engellilerde ortadan kalkmasına neden oluyor. Bizi özellikle antrenör olarak mutlu eden engelli kardeşlerimizin öz güvenlerinin tam olarak ortaya çıktığını görmek. Bu noktada bizleri destekleyen ve çalışmalarımızda bizlere katkı sunan herkese teşekkür ederiz."dedi.