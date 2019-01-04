Kırşehirli sanatçıdan İstanbul adayı Binali Yıldırım'a beste

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehirli sanatçı İdris Altuner, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'a beste yaptı. Altuner, yaptığı besteyi TBMM Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'a seçim çalışmalarında kullanılmak üzere hediye etmek istiyor.

Yeni yılın ilk bestesini Yıldırım için yaptığını söyleyen sanatçı Altuner, “Erzurum'da doğup Kırşehir'de yaşamanın vermiş olduğu sorumluluk bilinci ile hareket ediyoruz. Çanakkale, Yunus, Sarıkamış, Anadolu, Gül Bank-ı Ahi Evran, 15 Temmuz ve Zeytin Dalı Marşı gibi önemli eserlere imza attık. Bu eserleri Kırşehir'de yaşıyor olmanın verdiği ruhla başardık” dedi.

'İstanbul adayı Binali Yıldırım'a da ilk hediye bizlerden olsun istedik' diyen Altuner, “Kırşehir, tarihi ve vizyonu ile her zaman Anadolu topraklarında büyük önem arz eden bir il. Selçuklular, Osmanlılar ve Anadolu erenlerinin burada olması önemli, Cacabey, Ahi Evran, Yunus Emre gibilerin yanında Muharrem ve Neşet Ertaş gibi insanlarla Kırşehir'in anılıyor olmasının tesadüf olmadığını düşünüyorum. Bizler de bu bilinç ve bu insanların izinden hareketle bu çalışmaları yapıyoruz. Anadolu kültürü ve Kırşehir'in tarihi misyonuna bir nebze de olsa katkı sunmuş oluruz. Binali Yıldırım'a bu eseri hediye ediyoruz, inşallah beğenirler” diye konuştu.

Bestesi yapılan şiiri hece vezni ile yazdığını belirten Altuner, “Altı dörtlükten oluşan methiyeler dizesi denilebilir. Binali Yıldırım, geçmişten bugüne hangi görevlerde bulunduysa hepsinde başarılı olmuş ve insan üstü bir gayret göstermiştir. Davaya gönül verenler ve sanat camiasının bir neferi olarak dilimizin döndüğü ve sazımızın yettiğince anlatmaya çalıştık. Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı sonrasında ise İstanbul adaylığı bizde bu sürece katkı sunalım istedik” ifadelerini kullandı.

Bestesi yapılan şiir ise şöyle:

"Ulaştırma, haberleşme

Bir bakanlık deyip geçme

Dolu akan bir ser çeşme

Taştı Binali Yıldırım

Bu davaya göğüs gerdi

Onca emek çaba verdi

Bir milletti onun derdi

Koştu Binali Yıldırım

Her dem hakkı söyler sözü

Doğrudan yanadır özü

Sever yetimi öksüzü

Hoştu Binali Yıldırım

AK Parti bir davaya denk

Bu kutlu yolda bir ahenk

Bin yıllık tarihe mihenk

Muştu Binali Yıldırım

Kıtaları bağlıyorken

Gönüllerde çağlıyorken

Mülteciler ağlıyorken

Aştı Binali Yıldırım

Erzincan'dır anayurdu

Ana bir aslan doğurdu

Tek kişilik asil ordu

Baştı Binali Yıldırım

Baş koydular cümle canla

Damardaki asil kanla

Liderleri Erdoğan'la

Pişti Binali Yıldırım

Dev projelerle geldi

Türkiye'min yüzü güldü

Sonunda Başbakan oldu

Coştu Binali Yıldırım"