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Kırşehirli sanatçıdan İstanbul adayı Binali Yıldırım'a beste

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehirli sanatçı İdris Altuner, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’a beste yaptı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehirli sanatçı İdris Altuner, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'a beste yaptı. Altuner, yaptığı besteyi TBMM Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'a seçim çalışmalarında kullanılmak üzere hediye etmek istiyor.


Yeni yılın ilk bestesini Yıldırım için yaptığını söyleyen sanatçı Altuner, “Erzurum'da doğup Kırşehir'de yaşamanın vermiş olduğu sorumluluk bilinci ile hareket ediyoruz. Çanakkale, Yunus, Sarıkamış, Anadolu, Gül Bank-ı Ahi Evran, 15 Temmuz ve Zeytin Dalı Marşı gibi önemli eserlere imza attık. Bu eserleri Kırşehir'de yaşıyor olmanın verdiği ruhla başardık” dedi.


'İstanbul adayı Binali Yıldırım'a da ilk hediye bizlerden olsun istedik' diyen Altuner, “Kırşehir, tarihi ve vizyonu ile her zaman Anadolu topraklarında büyük önem arz eden bir il. Selçuklular, Osmanlılar ve Anadolu erenlerinin burada olması önemli, Cacabey, Ahi Evran, Yunus Emre gibilerin yanında Muharrem ve Neşet Ertaş gibi insanlarla Kırşehir'in anılıyor olmasının tesadüf olmadığını düşünüyorum. Bizler de bu bilinç ve bu insanların izinden hareketle bu çalışmaları yapıyoruz. Anadolu kültürü ve Kırşehir'in tarihi misyonuna bir nebze de olsa katkı sunmuş oluruz. Binali Yıldırım'a bu eseri hediye ediyoruz, inşallah beğenirler” diye konuştu.


Bestesi yapılan şiiri hece vezni ile yazdığını belirten Altuner, “Altı dörtlükten oluşan methiyeler dizesi denilebilir. Binali Yıldırım, geçmişten bugüne hangi görevlerde bulunduysa hepsinde başarılı olmuş ve insan üstü bir gayret göstermiştir. Davaya gönül verenler ve sanat camiasının bir neferi olarak dilimizin döndüğü ve sazımızın yettiğince anlatmaya çalıştık. Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı sonrasında ise İstanbul adaylığı bizde bu sürece katkı sunalım istedik” ifadelerini kullandı.


Bestesi yapılan şiir ise şöyle:


"Ulaştırma, haberleşme


Bir bakanlık deyip geçme


Dolu akan bir ser çeşme


Taştı Binali Yıldırım


Bu davaya göğüs gerdi


Onca emek çaba verdi


Bir milletti onun derdi


Koştu Binali Yıldırım


Her dem hakkı söyler sözü


Doğrudan yanadır özü


Sever yetimi öksüzü


Hoştu Binali Yıldırım


AK Parti bir davaya denk


Bu kutlu yolda bir ahenk


Bin yıllık tarihe mihenk


Muştu Binali Yıldırım


Kıtaları bağlıyorken


Gönüllerde çağlıyorken


Mülteciler ağlıyorken


Aştı Binali Yıldırım


Erzincan'dır anayurdu


Ana bir aslan doğurdu


Tek kişilik asil ordu


Baştı Binali Yıldırım


Baş koydular cümle canla


Damardaki asil kanla


Liderleri Erdoğan'la


Pişti Binali Yıldırım


Dev projelerle geldi


Türkiye'min yüzü güldü


Sonunda Başbakan oldu


Coştu Binali Yıldırım"

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