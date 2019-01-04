Kırşehirli sanatçıdan İstanbul adayı Binali Yıldırım'a beste

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehirli sanatçı İdris Altuner, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’a beste yaptı.
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehirli sanatçı İdris Altuner, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'a beste yaptı. Altuner, yaptığı besteyi TBMM Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'a seçim çalışmalarında kullanılmak üzere hediye etmek istiyor.
Yeni yılın ilk bestesini Yıldırım için yaptığını söyleyen sanatçı Altuner, “Erzurum'da doğup Kırşehir'de yaşamanın vermiş olduğu sorumluluk bilinci ile hareket ediyoruz. Çanakkale, Yunus, Sarıkamış, Anadolu, Gül Bank-ı Ahi Evran, 15 Temmuz ve Zeytin Dalı Marşı gibi önemli eserlere imza attık. Bu eserleri Kırşehir'de yaşıyor olmanın verdiği ruhla başardık” dedi.
'İstanbul adayı Binali Yıldırım'a da ilk hediye bizlerden olsun istedik' diyen Altuner, “Kırşehir, tarihi ve vizyonu ile her zaman Anadolu topraklarında büyük önem arz eden bir il. Selçuklular, Osmanlılar ve Anadolu erenlerinin burada olması önemli, Cacabey, Ahi Evran, Yunus Emre gibilerin yanında Muharrem ve Neşet Ertaş gibi insanlarla Kırşehir'in anılıyor olmasının tesadüf olmadığını düşünüyorum. Bizler de bu bilinç ve bu insanların izinden hareketle bu çalışmaları yapıyoruz. Anadolu kültürü ve Kırşehir'in tarihi misyonuna bir nebze de olsa katkı sunmuş oluruz. Binali Yıldırım'a bu eseri hediye ediyoruz, inşallah beğenirler” diye konuştu.
Bestesi yapılan şiiri hece vezni ile yazdığını belirten Altuner, “Altı dörtlükten oluşan methiyeler dizesi denilebilir. Binali Yıldırım, geçmişten bugüne hangi görevlerde bulunduysa hepsinde başarılı olmuş ve insan üstü bir gayret göstermiştir. Davaya gönül verenler ve sanat camiasının bir neferi olarak dilimizin döndüğü ve sazımızın yettiğince anlatmaya çalıştık. Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı sonrasında ise İstanbul adaylığı bizde bu sürece katkı sunalım istedik” ifadelerini kullandı.
Bestesi yapılan şiir ise şöyle:
"Ulaştırma, haberleşme
Bir bakanlık deyip geçme
Dolu akan bir ser çeşme
Taştı Binali Yıldırım
Bu davaya göğüs gerdi
Onca emek çaba verdi
Bir milletti onun derdi
Koştu Binali Yıldırım
Her dem hakkı söyler sözü
Doğrudan yanadır özü
Sever yetimi öksüzü
Hoştu Binali Yıldırım
AK Parti bir davaya denk
Bu kutlu yolda bir ahenk
Bin yıllık tarihe mihenk
Muştu Binali Yıldırım
Kıtaları bağlıyorken
Gönüllerde çağlıyorken
Mülteciler ağlıyorken
Aştı Binali Yıldırım
Erzincan'dır anayurdu
Ana bir aslan doğurdu
Tek kişilik asil ordu
Baştı Binali Yıldırım
Baş koydular cümle canla
Damardaki asil kanla
Liderleri Erdoğan'la
Pişti Binali Yıldırım
Dev projelerle geldi
Türkiye'min yüzü güldü
Sonunda Başbakan oldu
Coştu Binali Yıldırım"