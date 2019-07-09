İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırşehirli Şehit Aileleri moral pikniğinde buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “şehit aileleri ve gönüllüler projesi” kapsamında, Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından Şehit Ailelerine yönelik piknik organize edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın “şehit aileleri ve gönüllüler projesi” kapsamında, Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından Şehit Ailelerine yönelik piknik organize edildi.


Gölhisar Parkı'nda düzenlenen pikniğe 60'a yakın şehit ailesi katıldı. Piknik öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak şehitler için dualar okundu.



Yapılan piknik organizasyonu ile birlikte şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Şehit Aileleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan; “Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2018 yılı Gençlik projeleri destekleme programı çerçevesinde “şehit aileleri ve gönüllü gençler” adlı projede derneğimiz sosyal ve kültürel anlamda yapmış olduğu etkinliklerle her zaman şehit ailelerimizin yanlarında olduğunun göstergesidir.”dedi.



Kırşehir'de Şehit Ailelerine yönelik yapılan projeler ile öğrencilerin sorumluluk almaları, şehitlik mertebesinin kutsallığı, sevgi ve saygının aşılanması, şehit ve gazi ailelerine her zaman destekleyici olduğumuzu anlatmak, unutulmadıklarını göstermek, farkındalık kazandırmak, birlik ve dayanışmanın gücünü göstermek amaçlanıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.