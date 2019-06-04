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Kırşehirli sevilen doktor Mustafa Emir Doğan son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştrma Hastanesinde hayatını kaybeden Kırşehirli doktor Mustafa Emir Doğan son yolculuğuna mesai arkadaşlarının omuzunda uğurlandı.


Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde merhum Doktor Mustafa Emir Doğan için tören düzenlendi. Törene merhumun ailesinin yanında mesai arkadaşları katıldı. Uzun yıllar görev yaptığı hastanede helallik alınmasının ardından Kırşehir'in sevilen doktorlarından Mustafa Emir Doğan Ali Çam Caminde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ebedi istirehatgahına uğurlandı.


Genç yaşta hayata veda eden Mustafa Emir Doğan, uzun süredir karaciğer yetmezliği sonrasında oluşan komplikasyon nedeniyle tedavi görüyordu.

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