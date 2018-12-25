İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırşehirli sporcu Judo Türkiye 2'ncisi oldu

Türkiye Judo Federasyonunun düzenlediği turnuvada Kırşehirli sporcu Türkiye 2’ncisi oldu.

Türkiye Judo Federasyonunun düzenlediği turnuvada Kırşehirli sporcu Türkiye 2'ncisi oldu.


20-21 Aralık tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen şampiyonaya Kırşehir'i temsil eden Yavuz Yaralı 66 kilogramda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.


Sporcu Yaralı elde ettiği derecenin ardından Milli Takım ile birlikte 22 Haziran 2019 tarihlerinde Belarus'ta yapılacak olan Avrupa Judo Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.