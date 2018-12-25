Kırşehirli sporcu Judo Türkiye 2'ncisi oldu

Türkiye Judo Federasyonunun düzenlediği turnuvada Kırşehirli sporcu Türkiye 2'ncisi oldu.

20-21 Aralık tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen şampiyonaya Kırşehir'i temsil eden Yavuz Yaralı 66 kilogramda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Sporcu Yaralı elde ettiği derecenin ardından Milli Takım ile birlikte 22 Haziran 2019 tarihlerinde Belarus'ta yapılacak olan Avrupa Judo Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.