Kırşehirliler, Mart ayının son haftasında kar yağışı ile uyandı

Kırşehir'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, işe gitmek için dışarı çıkanları hazırlıksız yakaladı. Meteorolojik verileri takip eden vatandaşlar ise yanlarına şemsiye alarak tedbirli davrandı. Otomobillerin üzerlerinde kar birikintileri oluşurken, çiçek açmış ağaçlar da kar yağışı ile görsel güzellik oluşturdu. Kırşehir Valiliği, il genelinde yarın için şiddetli rüzgar uyarısı yaparak, vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, çatı uçması ve ulaşımda oluşabilecek aksaklıklara karşı dikkatli olunması istenilerek, "Rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli şekilde eseceği, yer yer fırtınaya dönüşmesi beklenmektedir. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirlik olunması gerekmektedir. Çatı uçması, ulaşımda aksama, ağaç ve direk devrilmesi, soba zehirlenmeleri, heyelan gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.