Kısıtlamalarda Kırşehir temizlik görevlilerinden mesaj

Sokakların bekçileri temizlik görevlileri; Cacabey Meydanı, Lise, Ankara ve Terme Caddeleri üzerinde kısıtlamalarla boş sokaklarda rahat çalışıyor.

Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Yaşar Akdoğan, yasaklar nedeniyle dışarıda kimsenin olmaması nedeniyle mesailerinin de erken bittiğini söyledi.

Mustafa Turpçu ise vatandaşa yaptığı çağrıda; çöplerin, maskelerin ve kullanılan eldivenlerin sokaklara atılmamasını istedi. Turpçu açıklamasında, “Vatandaş kısıtlama nedeniyle çıkmadığından biz işimizi daha kolay yapıyoruz. Eldivenleri yerlere atmayalım. Şehrimizi temiz tutalım. Vatandaşlarımız saatinde çöplerini belirlenen yerlere bıraksınlar. Çöpleri konteynerlerin yanına değil içine bırakmalılar. Sokaklara eldiven ve maskenizi atmayın” diye konuştu.

Kırşehir Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlileri, 2 vardiya halinde kısıtlamalarda mesai zamanlarını da düşürerek çalışmalarını yürütüyor.