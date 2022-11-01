Kızılay Kırşehir çocukları unutmadı

Kızılay Kırşehir Şube Başkanı Osman Eroğlu, çocuklara dokunarak topluma dokunma ve yardımlaşma duygusunu arttırmayı planladıklarını söyleyerek, "Kızılay olarak çocuklara dokunuyoruz. Çocuklarımıza dokunarak topluma dokunacağımızı biliyoruz. Merkez ve köy okullarında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Okullarda; boyama, yardım faaliyetleri, değerini yitirmeye başlamış oyunlar gibi bir çok faaliyete gönüllülerimizle birlikte imza atmaktayız" dedi.

Kan stokları arttırılsın çağrısı

Kırşehir'de Cacabey Meydanında yer alan kan toplama tırına ilginin arttırılmasının stoklar açısından önemine dikkat çeken Eroğlu, “Kış mevsimi öncesinde kan stoklarında azalma oldu. Cacabey Meydanında yer alan kan toplama tırında 10 Kasım tarihine kadar Kırşehirlileri de kan verme kampanyasına davet ediyorum” diye konuştu.