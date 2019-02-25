Kızılay Kırşehir Şube Başkanı Adnan Naci Uygur, görevini bıraktı

Basın toplantısı ile Kızılay Kırşehir Şubesinde yaşananları anlatan Uygur, 8 yıldır imkansızlıklar altında Kırşehir'e ve bölge halkına hizmet ettiklerini söyledi.

Kızılay Genel Merkezinin istisnai durumlar haricinde tüzük maddesini kullanarak 56 üye sayısını bir gecede bir sendika aracılığı ile 75'e çıkardığını ifade eden Uygur, “Kızılay Kırşehir Şubesine bir gecede adil olmayan şekilde üye yüklemesi yapılmıştır. Kongreye 1 gün kala genel merkezden şubeye gönderilen üye değişimleri hazirun listesi ile öğrenilmiştir. Yaşanan bu durum iyi niyetli değildir.”dedi.

Türk Kızılay'ında her türlü üyelik yolu açıkken bir sendika aracılığıyla yıpratılmaya çalışılmasının ahlaki bir davranış olmadığını belirten Uygur, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Kırşehir Şubesine hiçbir müracaat olmadan üyelerin genel merkez aracılığıyla yapılması samimi ve ahlaki değildir. Tercih edilen insanların niyetleri sorgulanmalıdır. Takınılan tutumu meşru olarak görmüyorum. Bu nedenle ekibimle birlikte yürütmekte olduğum görevimi bırakıyorum.”dedi.