Kızılay, Kırşehir'de kan bağışının merkezi olmayı hedefliyor

Kızılay Kırşehir İl Şube Başkanı Osman Eroğlu, Kızılay'ın insanlara yardım kampanyalarını sürdürdüğünü fakat bilinçli toplum oluşturmak için insanların Kızılay'ın bağış destek tırlarına destek olmaya çağırdı.

Eroğlu, "18-65 Yaş aralığında olan ve sağlık sorunu olmayan her kişi Kızılay tarafından başlatılan kan bağış kampanyasına davet ediyorum. Kan vermek hayat kurtarır inancıyla hareket etmekteyiz. Maddi ve ayni yardımlarımızda sürdürülmekte" dedi.

Kızılay Kırşehir Şubesinin ihtiyaçlara göre dağıtımlar yaptığını söyleyen Eroğlu, "Kızılay'ın bölgede kan bağışı hedefinde olması yönünde ciddi atılımlar yapıyoruz. 2022 Yılı Ağustos ayı kan toplamada bağış sayımız 218 ünite olarak kayıtlara girdi. Kan bağış sayılarında düşüşler yaşamaktayız. Esnaflar, STK Temsilcileri ve Kırşehir halkını kan bağışı için yapılan organizasyonlara destek vermeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.