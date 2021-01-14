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Kızılay uzaktan eğitime teknik destek sunuyor

KIRŞEHİR (İHA) – Kızılay Kırşehir Şubesi, korona virüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi çocuk ve aileler için uzaktan eğitime destek sunuyor.


Türk Kızılay'ının Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığı protokol çerçevesinde 'Senin Desteğin Oldukça Her Ev Bir Okul' sloganı ile yürütülen kampanyaya Kızılay öncülüğünde hayırseverler de destek sundu. Kızılay Kırşehir Şube Başkanı Yunus Fikret Yavuz'un da desteklediği tablet dağıtım programı Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz'in katılımı ile gerçekleştirildi.


Kırşehir'de, farklı okullarda okuyan 850 kişiye tablet dağıtımı yapıldı.

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