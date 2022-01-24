Kızılay yolda kalan vatandaşlara kumanya dağıttı

Türk Kızılayı Kırşehir Şubesi ekipleri kar nedeniyle kara yollarında beklemek zorunda kalan sürücüler için kumanya dağıtarak ihtiyaçlarını gideriyor. 61. Kırşehir Şube Şefliği ekipleri tarafından devam eden kar küreme ve tuzlama çalışmalarına Kızılay da kumanya dağıtımı il destek oluyor.

Ekipler, Ankara- Kayseri kara yolu Kaman yol kavşağı ve Yozgat yolu üzerinde bekleyen sürücülere su, meyve suyu, helva, ekmek, poğaça dağıtıyor.