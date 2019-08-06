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Kızılay'dan Kırşehir'de kurban bağış kampanyası

KIRŞEHİR (İHA) – Kızılay Kırşehir Şubesi tarafından kurban bayramı öncesi halka ‘kurban bağış kampanyası’ broşürleri dağıtılarak destek istendi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kızılay Kırşehir Şubesi tarafından kurban bayramı öncesi halka ‘kurban bağış kampanyası' broşürleri dağıtılarak destek istendi.


Kızılay Kırşehir Şube Başkanı Yunus Fikret Yavuz, kurban bağışlarının Kızılay tarafından alınmaya devam edildiğini söyledi. Yavuz, “Türkiye genelinde bütün kentlerin önemli meydanlarında açılan stantlarla broşürler dağıtarak vatandaşı bilgilendiriyoruz. Başlatılan kurban etkinliğine vatandaşların katılmaları ve bağışta bulunmalarını önemli görüyoruz. Vatandaş bağış yaptığında bizler biliyoruz ki yapılan bağışları Kızılay, ihtiyaç sahibi insanlara ulaştıracak. Gerçekten ihtiyaç sahibi olan insanlar var. Kırşehirlilerin ihtiyacı olan insanlara el uzatmalarını istiyoruz“ dedi.


Kızılay görevlileri tarafından Cacabey Meydanında vatandaşlara neden bağış yapmaları gerektiği ile ilgili bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

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