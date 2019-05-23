Kızılay'ın meydan iftarında yoğun kalabalık

Kızılay Kırşehir Şubesi tarafından Cacabey Meydanı'nda yaklaşık 3 bin 500 kişinin katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Kızılay Kırşehir Şube Başkanı Yunus Fikret Yavuz, düzenli yapılan iftarların devam edeceğini, hayırseverlerin de desteklemesi gerektiğini söyledi.

Kırşehirlilerin yoğun katılım gösterdiği iftar programı öncesi konuşan Kızılay Kırşehir Şube Başkanı Yavuz, "Kızılay her yıl böyle organizasyonlar yapıyor. Biz de bu yıl devam ettirme yönünde karar aldık. Gönüllülerimiz ve vatandaşlar da bizlerin iftarına katılım sağladı. Bizler, her zaman ihtiyacı olan insanlarımızın yanındayız. İhtiyacı olan insanlarımıza yardım edecek vatandaşlarımızın da yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Meydanda düzenlenen iftar programına katılan Kırşehir Valisi İbrahim Akın vatandaşla sohbet etme imkanı da bulurken, yemek sırasına girip dağıtım yapan gönüllülerle de sohbet etti.

Programa Vali İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ile birlikte kamu kurum ve kuruluşları amirleri de katıldı.