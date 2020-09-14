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Kızılırmak Nehri'nde boğulan genç Kurbağa Adamlar tarafından bulundu

Kırşehir’in Değirmenkaşı köyünde serinlemek için Kızılırmak Nehri’ne giren ve kaybolan 19 yaşındaki gencin cesedine Ankara Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli Kurbağa Adamlar tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ulaşıldı.

Kırşehir'in Değirmenkaşı köyünde serinlemek için Kızılırmak Nehri'ne giren ve kaybolan 19 yaşındaki gencin cesedine Ankara Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli Kurbağa Adamlar tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ulaşıldı.


Cumartesi günü Değirmenkaşı köyü Yazıyayla mevkiinde serinlemek için Kızılırmak'a giren 19 yaşındaki Mehmet Çiçek gözden kayboldu. Ailesi ve arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri ile Ankara Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli Kurbağa Adamlar sevk edildi.


Uzun süren yapılan aramalar sonucunda Mehmet Çiçek'in cesedi, Pazar günü saat 15.10 civarında Ankara Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli Kurbağa Adamlar tarafından bulundu.


Suya girdiği yerden bir kilometre uzaklıkta bulunan Mehmet Çiçek'in cesedi otopsi yapılmak üzere Kırşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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