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Kızılırmak'ta kaçak 2 ton sazan ele geçirildi

Kızılırmak’ta yavrulama döneminde kaçak avlandığı belirlenen 2 ton sazan ele geçirildi.

Kızılırmak'ta yavrulama döneminde kaçak avlandığı belirlenen 2 ton sazan ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.


Kızılırmak'ta kaçak balık avlandığı ihbarı alan Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırşehir-Aksaray kara yolu Sarıyahşi Köprüsü yakınlarında nehir kenarındaki bir minibüste 149 kasa sazan ele geçirdi. Gözaltına alınan V.U.O.,'nun, minibüsteki yaklaşık 2 ton sazanın bir kısmını kendi avladığını bir kısmını da başkalarından temin ettiğini söyledi.


Jandarma ekipleri, kaçak avlanan diğer şüphelileri yakalamak için operasyonu sürdürüyor. Göl ve nehirlerde sazan ve yayın avlanma yasağı 1 Nisan'da başlayıp, 30 Haziran'da sona eriyor.

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