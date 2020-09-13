Kızılırmak'ta kaybolan gencin cesedi bulundu

Kırşehir'de mevsimlik tarım işçisi bir genç serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Gencin cansız bedeni 24 saat sonra suya girdiği yerin 1 kilometre ötesinde bulundu.

Ailesiyle birlikte Şanlıurfa'dan Kırşehir'e gelen mevsimlik tarım işçisi Mehmet Çiçek (19), serinlemek için Değirmenkaşı köyü sınırlarından geçen Kızılırmak'a girmiş, bir süre sonra gözden kaybolan Çiçek'i ailesi aramaya başlamıştı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kırşehir AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin hava muhalefetine rağmen başlattığı çalışma 24 sonra sonuç verdi. Aksaray ve Ankara'dan su altı kurtarma ekiplerinin de desteklediği çalışmalarda Çiçek'in cansız bedenine suya girdiği yerin 1 kilometre ötesinde ulaşıldı.