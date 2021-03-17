Korona virüs salgınında Kırşehir Valiliğinin denetimleri devam ediyor

Kırşehir'de, koronavirüsle mücadele kapsamında denetimler sürdürülüyor.

Vali İbrahim Akın başkanlığında devam eden denetimlerde vatandaşın şehirde yoğun kullandığı alanlarda salgın uyarılarında bulunuldu. Vali Akın'a İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uçar, İl Defterdarı Yusuf Balcı, Kırşehir ESOB Başkanı Bahamettin Öztürk, Kırşehir TSO Başkanı Mustafa Yılmaz ve genel kolluk görevlileri eşlik etti. Denetimler hakkında açıklamalarda bulunan Vali Akın, “Korona virüsle mücadele kapsamında birçok tedbir kararı alarak uygulamaya konuldu. Bu yeni süreçte, birçok kısıtlamayı esnettik ya da kaldırdık" dedi. "Kontrollü Normalleşme Sürecinin devamı için kurallara uyulması önemli" diyen Vali İbrahim Akın, "Kısıtlamalara geri dönülmemesi için İçişleri Bakanlığımızca ‘Dinamik Denetim Modeli'ne geçildi. Bu kapsamda bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızla sürekli sahadayız. Salgınla mücadelede çok önemli hususlar olan maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulmasını vatandaşlarımıza hatırlatıyoruz. Vaka sayısının artmaması, iş yerlerimizin ve okullarımızın yeniden kapanmaması bizim elimizde. Kurallara ne kadar uyarsak bu süreci o kadar çabuk atlatırız.” diye konuştu.

Denetimler, vatandaşa ve esnafa uyulması gerekli kuralların hatırlatılması ile son buldu.