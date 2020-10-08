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Köseli Belediye Başkanı Yılmaz, "Yarınların bu günden iyi olması için çalışıyoruz"

Yeni atanan Çiçekdağı Kaymakamını ziyaret eden Köseli Belediye Başkanı Bekir Yılmaz, kaymakamlıkla birlikte çalışmalar yürüterek Köseli’nin bu gününün yarından daha iyi olacağını söyledi.

Yeni atanan Çiçekdağı Kaymakamını ziyaret eden Köseli Belediye Başkanı Bekir Yılmaz, kaymakamlıkla birlikte çalışmalar yürüterek Köseli'nin bu gününün yarından daha iyi olacağını söyledi.


Köseli Belediye Başkanı Bekir Yılmaz, görevine yen başlayan Çiçekdağı Kaymakamı Burhanettin Yavaşi'ye ziyarette bulunarak Köseli hakkında bilgiler verdi. Köseli'nin tarihi ve kültürel yapısı hakkında bilgiler aktaran Yılmaz, "Köseli Belediyesi olarak birçok önemli çalışmaya imza attık. Kaymakamlık ile el ele vererek vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Köseli'nin yarınının bugününden daha iyi olması için çalışıyoruz" dedi.


Kaymakam Burhanettin Yavaşi ise, Belediye Başkanı Yılmaz'a teşekkür ederek, Çiçekdağı ve Köseli için el ele vererek başarılı çalışmalara imza atacaklarını belirtti.

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