Köy çocuklarına yardım için 900 kilometre gittiler

Batman'dan bir ilkokul öğretmeninin çağrısı üzerine harekete geçen Kırşehir PTT-Der üyeleri, 900 kilometre yol katederek öğrenciler için hazırlanan yardım kolilerini köyde çocuklara ulaştırdı.

Batman Kozaklı ilçesi Çamlıca İlkokulu sınıf öğretmeni Ebru Çakıroğlu'nun çağrısı üzerine Kaman ilçesinden harekete geçen PTT-Der, öğrenciler için hazırladığı bot, mont, temel gıda ürünleri kolilerini köy okuluna ulaştırdı.

PTT-Der Başkan Yardımcısı Mustafa Tolga Tokluoğlu, Kırşehir'den hazırlanan yardım kolileri ile paylaşma duygularını arttırdıklarını söyledi. Tokluoğlu yaptığı açıklamada, "Okulumuzdan Ebru öğretmenimiz bizimle iletişime geçerek yardım istediklerini söyledi. Biz de dernek olarak elimizden geldiğini yapacağımızı söyleyerek 30 kişilik kışlık kıyafet yardımında bulunduk. Onlara yardımcı olmak bizi çok mutlu etti. Onlar için birer tane de okul bahçesinde fidan diktik. Mesafeler asla yardımlaşmaya ve paylaşmaya engel değil yeter ki gönül istesin" dedi.