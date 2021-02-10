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Koyun sürüsünü droneden korumak isteyen çoban köpeklerinin imtihanı

Kırşehir’de, koyun sürüsünü koruyan çoban köpeklerinin drone ile imtihanı renkli görüntüler oluşturdu.

Kırşehir'de, koyun sürüsünü koruyan çoban köpeklerinin drone ile imtihanı renkli görüntüler oluşturdu.


Kaman ilçesine bağlı köyde ilk kez drone gören çoban köpekleri, havlayarak tepki gösterirken dronu yakalamak için büyük çaba sarf etti. Drone hareketlerine göre onu takip eden köpekler, drone hızlandığında peşinden koşturarak adeta onu yakalamaya çalıştı. Drone yavaşlayıp durduğunda ise köpekler de koşmayı keserek saldırmaya çalıştı.


Köpeklerin ve koyunların şaşkınlığı drone kamerası tarafından dakika dakika kaydedildi.

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