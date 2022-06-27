Kur'an kurslarına gelen çocuklar şekerlemelerle karşılandı

Kırşehir İl Müftülüğü'nce düzenlenen Yaz Kur'an Kursları, Nasrettin Hoca ve çocuk oyunlarıyla başladı.

İl Müftüsü Mehmet Yaman, açılış programında cami içerisinde çocuk 'cıvıltıları' olmadan geleceğin de karanlık olduğunu söyledi. Okulların tatile girmesinin ardından İl Müftülüğü tarafından organize edilen program ile Hoca Ahmet Yesevi Cami çocuk cıvıltıları ile doldu. 4-14 yaş aralığında olan kız ve erkek çocuklarının katılımıyla gerçekleştirilen açılış programında ebeveynlerde cami avlusunda bulunan etkinlik alanından yararlandı. Yaklaşık 500 çocuğun katıldığı açılış organizasyonunda çocukların camiyi sevmeleri için çocuklarla din görevlileri halat çekme oyununun yanı sıra yöresel oyunlar da oynandı.

Temsili Nasrettin Hocanın da katılım sağladığı programda çocukların Kur'an öğrenebilmesi için etkinlikler düzenlendi. İl Müftülüğü yaz Kur'an kursları için 'Nasrettin Hoca ile Kur'an Kursları başlıyor' temasını kullanıyor.