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KÜSİ çalışma gurubu toplantısı TSO'da yapıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Bilim Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü’nün yürüttüğü KÜSİ çalışma gurubu toplantısı Ticaret ve Sanayi Odasında yapıldı.

KIRŞEHİR (İHA) – Bilim Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü'nün yürüttüğü KÜSİ çalışma gurubu toplantısı Ticaret ve Sanayi Odasında yapıldı.


Vali Yardımcısı Ramazan Yıldırım başkanlığında yapılan toplantıya; Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mustafa Bulut, TSO Yönetim Kurulu üyeleri, İmalat alanında faaliyet gösteren iş adamları ilgili daire müdürleri ve kamu kurumları temsilcileri katıldı.



KÜSİ toplantısında, Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin arttırılması ile üniversite ve sanayinin etkin şekilde birlikteliğinin sağlanmasının yanı sıra üretilen bilginin sanayiye aktarılarak orta ve ileri teknoloji alanlarına çevrilmesi, sanayicinin ihtiyaçları doğrultusunda özel sektör kuruluşlarına yönlendirme yapılması konuları görüşüldü.



Toplantı, yapılan soru cevap bölümü ve istişarenin ardından sona erdi.

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