Kutu içerisindeki ölü köpek ekipleri harekete geçirdi

İzmir'den Kırşehir'e karton kutu içerisinde gönderilen ve kutu içerisinde ölen Belçika kurdu cinsi köpek, ölü bir şekilde peronlara bırakıldı. İnceleme yapan ekipler, köpeğin havasızlıktan öldüğünü belirlerken, otobüs şoförü hakkında işlem yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü HAYDİ ekiplerini harekete geçiren olay, Kırşehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaşandı. İddiaya göre, İzmir Otogarı'ndan Kırşehir'e teslim edilmek üzere R.D., kutu içerisinde Belçika kurdu cinsi köpeği otobüse verdi. Bir süre sonra havasızlıktan ölen köpek, Kırşehir yakınlarında kokmaya başlayınca otobüs şoförü D.S. tarafından Kırşehir'de perona bırakıldı. Vatandaşın ihbarıyla ortaya çıkan olayda otobüs şoförü D.S., polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrası yakalandı.

İfadesi alınan otobüs şoförü hakkında idari yaptırım uygulandı.