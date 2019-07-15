İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Limon yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı

Kırşehir’de limon yüklü kamyonet lastiğinin patlaması nedeniyle devrildi, 1 kişi yaralandı.

Kırşehir'de limon yüklü kamyonet lastiğinin patlaması nedeniyle devrildi, 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, M.Ş. idaresindeki 06 BJ 2031 plakalı kamyonet, Kırşehir istikametinden Kırıkkale istikametine seyir halinde iken lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Kazada sürücü M.Ş. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı ambulansla Akpınar İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.