Lise öğrencileri arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman ilçesinde kız kardeşine mesaj atıldığı iddiası ile liseliler arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı.

Edinilen bilgiye göre, A.P. (17) dün kız kardeşine mesaj attığı iddiasıyla sosyal medya üzerinden tartıştığı A.Ç. (17) ile bugün 25 Aralık Caddesi üzerinde karşılaştı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine A.P., yanında bulunan bıçakla A.Ç.'yi yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine A.Ç. önce Kaman İlçe Devlet Hastanesine ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

A.P. ise olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı. Yaşanan kavga ile ilgili inceleme sürüyor.