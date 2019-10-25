İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'daki seçimlerde 2 kişinin öldüğü davanın 2. duruşması Kırşehir'de görüldü

Malatya‘nın Pütürge ilçesinde 31 Mart’taki yerel seçimlerde oy verme işlemi sırasında, 2 kişinin ölümü, 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya karıştıkları iddiasıyla tutuklanan ve haklarında dava açılan 5 sanık Kırşehir’de 2.

Malatya‘nın Pütürge ilçesinde 31 Mart'taki yerel seçimlerde oy verme işlemi sırasında, 2 kişinin ölümü, 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya karıştıkları iddiasıyla tutuklanan ve haklarında dava açılan 5 sanık Kırşehir'de 2. kez hakim karşısına çıktı.


Güvenlik gerekçesiyle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanıklar B.S, K.S, Ö.S, A.S. ve H.S, Kahramanmaraş, İstanbul ve Malatya‘daki cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık ve maktul avukatları ile duruşmaya Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyizoğlu'da katıldı.


Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının ardından avukatlar savunma için ek süre talep etti. Duruşma 25 Kasım tarihine ertelendi. Duruşma öncesinde Kırşehir Emniyeti adalet sarayı önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.