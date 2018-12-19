Malul Gazi İbrahim Dündar, son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayata gözlerini yuman malul gazi Astsubay İbrahim Dündar, son yolculuğuna uğurlandı.
Kırşehir'de Cacabey Caminde kılınan cenaze namazına Vali İbrahim Akın, Askerlik Şubesi Başkanı Harun Ağaç, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, Kıbrıs Gazileri Derneği Başkanı Kemal Parlak, Malul Gaziler Derneği Başkanı Bahattin Kaya katıldı.
Gazi Dündar'ın naşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nevşehir'in Hacıbektaş İlçesi Büyük Burun Ağıl Köy mezarlığına defnedildi. Gazi halk otobüsünde geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.