Malul Gaziler Derneği isim değişimine gitti

Kırşehir Malul Gaziler Derneği, 'Türkiye Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği' olarak isim değişikliği yaptı.

Dernek Yöneticileri ve Dernek Başkanı Bahattin Kaya, Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Vali Akın, ziyaret sırasında gerçekleşen sohbette, gazilerin toplumda ayrı ve özel bir yeri olduğunu belirterek, “Gazilerimiz vatanının, devletinin menfaatini kendi menfaatinden üstün tutan ahlaklı, erdemli, faziletli kişilerdir. Gazilerimiz bu devletin güvenliğini, milletimizin refahını korumak adına savaşarak milletimizin gönlünde taht kuran kişilerdir. Kahraman gazilerimize Türk milleti olarak şükran borçluyuz. İsim değişikliği yapılan derneğin, üyelerini aynı çatı altında buluşturarak güzel hizmetlerde bulunacağına inancımız tamdır. ” dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Bahattin Kaya ve dernek üyeleri de isim değişikliği hakkında Vali Akın'a bilgiler vererek kendilerine göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür etti.