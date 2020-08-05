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Mandırada çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Kırşehir’in Kaman ilçesinde bir mandırada çıkan yangında mandıra ile birlikte yanındaki ev kullanılamaz hale geldi.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir mandırada çıkan yangında mandıra ile birlikte yanındaki ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Kaman ilçesi Darözümahallesi mevkinde E.T.'ye ait olduğu öğrenilen mandırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangına itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangının mandıra yakınlarında bulunan saman balyalarına sıçramaması büyük bir felaketin önüne geçti. Yangında mandıra ve evde büyük çapta hasar meydana geldi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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