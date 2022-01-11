Marketten aldığı tavuk bozuk çıktı, muhatap ulamıyor

Kırşehir'de evinin yüz metre ilerisinde bulunan marketten aldığı ayıplı malı değiştirmek için değişim için fişiyle markete giden müşteriye yetkililerin davranış şekilleri 'pes' dedirtti.

Kırşehir'de yaşayan Ramazan Göztak, ikametinin yakınlarında bulunan A 100'den tavuk aldı. Aldığı tavukları evine bıraktıktan kısa bir süre sonra ise eşi telefon ederek alınan 2 tavuktan 1'inin koktuğunu söyledi. Bunun üzerine tavukları aldığı fişleriyle birlikte markete giden Göztak hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştığını anlattı. Göztak, "Akşam saatlerinde marketten gelerek tavukları aldım, dolaba koydum. Eşim beni aradı ve tavuğun birinin koktuğunu söyledi. Aldığım ürünün fişini de teslim etmeme rağmen bana, 'Dolaba koymamışsın, biz nereden bilelim' gibi bahaneler ürettiler" dedi.

"Sorumlu ve yetkili yok"

Kırşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerini çağırarak tutanak da tutturan Göztak, sorumluların sorumsuz davranmasının kendisini yıprattığını açıkladı. Kendisinin market yetkilisi ile görüşmek istediğini aktaran ama görüşme imkanı bulamayan müşteriye market çalışanları sorumlu şube müdürü ile görüşerek 'bildiğini yapsın' diyor demesi üzerine Göztak, "Market çalışanları telefonla Şube Müdürü ile görüştükten sona bana ne biliyorsa onu yapsın söylemi oldu. Ben de ne biliyorsam onu yapacağım. İlk kez sorumsuz insanlarla karşılaşıyorum. Sorumlu ve yetkili yok, karşımda ayıplı malla ilgili yetkili birini bulamıyorum" diye konuştu.

Yaşanan sorumsuzluk karşısında Ramazan Göztak, aldığı tutanak ve ürünlerle birlikte Tarım Orman İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve Tüketici Hakları yetkililerine suç duyurusunda bulundu.