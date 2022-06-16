Masa Tenisi Analig yarışmaları Kırşehir'de yapılacak

Kırşehir Masa Tenisi Analig Grup Yarışmaları Kırşehir'de yapılacak.

Masa Tenisi İl Temsilcisi Gazi Yıldırım, düzenlenecek grup yarışmalarında Kırşehir'de 11 kız, 11 erkek takımın mücadele edeceğini söyledi. Yıldırım; "Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun 2021-2022 sezonu faaliyet programında yer alan, Masa Tenisi Analig Grup Yarışmaları 18-19 Haziran (Cumartesi-Pazar) 2022 tarihleri arasında Kırşehir (Kındam) Spor Salonunda gerçekleşecek. Toplamda 11 kız, 11 erkek takımları mücadele edecek" dedi.

Analig müsabakalarına: Kırşehir, Ankara, Kayseri, Yozgat, Aksaray, Niğde, Konya, Sivas, Nevşehir, Kırıkkale ve Çankırı illerinden gelen sporcular katılacak. Grup müsabakaları ise Artvin, Düzce, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kırklareli, Uşak ve Van olmak üzere sekiz ilde yapılacak. Müsabakalarda toplamda 28 uluslararası, ulusal ve il hakemleri görev alacak.