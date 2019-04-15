Masa Tenisi müsabakalarında Türkiye Finallerine gidecek okullar belli oldu

Kırşehir'de 12-14 Nisan arası tarihlerinde oynanan müsabakalar sonucunda Masa Tenisi Türkiye Finallerine gidecek okul ve sporcular belli oldu.

Masa Tenisi İl Temsilcisi Serhat Dülger, "Ulusal ve İl Hakemlerinin katıldığı müsabakalarda 12 erkek takım 13 kız takım yarıştı. Yapılan teknik toplantılar sonucu müsabakalara karar verildi. Derece yaparak final müsabakalarına katılma hakkı edinen sporcu ve okullarımızı tebrik ederiz."dedi.

Müsabakalar sonucunda, yıldız kızlarda; birinci Özel Başkent Kutlubey Ortaokulu (Amasya), ikinci Ahiler Ortaokulu (Ankara), üçüncü İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Girişim Vakfı Özel Dr. Birkan Ortaokulu (İstanbul) oldu. Yıldız erkeklerde birinci Suhaybi Rumi İmam hatip Ortaokulu (Çorum), ikinci Şehir Bekir Çakır Ortaokulu (Kayseri), üçüncü ODTÜ Geliştirme Vakfı Ortaokulu (Ankara) oldu.

Dereceye giren okullara madalya ve başarı belgeleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Kerim Kocabıyık, Masa Tenisi İl Temsilcisi Serhat Dülger ve Masa Tenisi Ulusal Hakemlerinden Levent Yılmaz tarafından takdim edildi.