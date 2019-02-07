Masaj salonu baskınında 3 şüpheli fuhuştan tutuklandı

Kırşehir'de fuhuş yapıldığı öne sürülen masaj salonuna düzenlenen baskında gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alındıktan sonra adli mercilere sevk edilen U.D., U.D. ve Y.Ş. yaptıkları savunmanın ardından 'fuhşa arcılık etmek ve yaptırmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis, masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığı gerekçesiyle 4 aylık fiziki takip sonrası Cacabey Meydanı'nda bulunan adrese baskın düzenlemiş fuhuş ve fuhşa aracılık ettikleri gerekçesiyle farklı bölgelerde U.D., U.D. ve Y.Ş.'yi gözaltına almıştı.