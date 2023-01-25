Memleket Partili Baltalık: "Kadın cinayetlerine kim dur diyecek"

Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, kadın cinayetleri karşısında Baciyan-ı Rum adlı teşkilatlanmayı kuran ahi kadınlarının neden sessiz kaldığını sorarken, İsveç'te Kur'an'ın yakılmasının akıl almaz bir olay olduğunu söyledi.

Kırşehir'de kadın polis memurunun hayattan koparıldığı cinayet için açıklama da bulunan Baltalık, kadınların toplumdaki yeri ve saygınlığının medeniyetin göstergesi olduğunu belirtti. Ahi kadınlarının ve Kırşehir'de yer alan kadın örgütlerinin cinayetler, tacizler ve kadına karşı işlenen suçlarda sessiz kalmasının altında eğitimsizlik ve cehaletin yattığını aktaran Baltalık, "İstanbul sözleşmesine karşı çıkanlar kadın cinayetleri ve tacizler karşısında da sessiz kalıyor. Dünyanın bilinen ilk kadın örgütlenmesini kuran insanların torunları kadınların toplumdaki yerinin ve öneminin farkında olmadan cinayet ve tacizlere sessiz kalarak yeni olayların önüne de kapı aralıyor" dedi.

Memleket Parti'li kadınların toplumsal konulara karşı duyarsız kalmayacaklarını söyleyen Baltalık, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Kadınlarımızın ekonomik ve toplumsal hayata etkin katılımlarını sağlamak zorundayız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın doğru yetişmesi için önce onları eğiten annenin yani kadınımızın doğru yetişmesi gerekmektedir. Cinsiyet problemine bağlı kalmadan kadının toplumdaki yeri ve statüsü belli olmalıdır. Evde, iş yerinde , kamuda , özel sektörde kadın var olduğu sürece roller de keskin şekilde belirlenir. Toplumsal yaşamda kadının var olma mücadelesi eğitilmiş kadın var oldukça devam edecektir. Sessizliğini koruyan ve kadınlara karşı işlenen suçlara karşı duramayan sağcı, solcu, dindar toplumunun tüm kesimleri işlenen suçlara da ortaktır."