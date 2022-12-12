Memleket Partili Baltalık'tan 'Altılı Masa'ya tepki: "Cılız bir sesle kınamanız yeterli mi, neyi bekliyorsunuz?"

Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, çocuk yaşta evlilik ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, İslamiyet'e en büyük zararı bu sapık düşüncede olanların verdiğini söyledi.

Parti il binasında düzenlenen basın açıklamasında konuşan Baltalık, "Daha oyun çağında iken yıllarca cinsel istismara maruz kalan ve 'ama dini nikah yapılmıştır' savunmasıyla normalleştirilmeye çalışılan bu trajedi karşısında sessiz kalınması mümkün değildir" dedi. Vicdanların yaşanan rezaleti savunamayacağını aktaran Baltalık, "Hiçbir vicdan ve siyasi görüş bu rezaleti savunamaz. Memleket Partisi iktidar olduğunda şayet bir çocuğun kılına zarar verildiği ortaya çıkarsa hiçbirinizi affetmeyeceğiz. Adalet terazisinin ayarını bozduğunuz zaman insanlığı dehşete düşüren skandalları maalesef daha fazla duyacağız. Bu olaya zamanında 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı veren savcı, olayın üstünü kapatmaya çalışan kolluk kuvvetlerine, kemik yaşına kadar rapor düzenleyen hekimlere ve bu olayda sorumluluğu bulunan herkesle yargı önünde hesaplaşacağız" ifadelerini kullandı.

Yaşanan olay sonrası tepkileri incelediklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için kendilerini umutmuş gibi hazırlayan 'Altılı Masa'ya da seslenen Gülay Baltalık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siz neyi bekliyorsunuz? 'Aman cemaatleri kızdırmayalım, aman tarikatların tepkisini almayalım' diyerek cılız bir sesle kınamanız yeterli mi? Oy kaygısı ile siyaset yapacaksanız yere batsın o siyasetiniz. Çocuk tecavüzcülerinin oylarına mı talipsiniz. İslamiyet'e en büyük zararı bu sapıkların verdiğini de kimse unutmasın."