Memleket Partisi İl Başkanından siyasi partilere çağrı

Baltalık, "Gıda güvenliği ve gıdaya ulaşabilme tüm ülkeler için bir milli güvenlik ve beka sorunu haline gelmiştir. Bitkisel ve hayvansal üretimde yaşanılan sorunların çözümü ise üretimdir" dedi. Kırşehir İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Baltalık, yaptığı çağrıda tarım, hayvancılık, üretim ve gıda güvenliğinin önemini vurguladı. Toplantıda İl Başkanlarına da seslenen ve ortak akıl çağrısı yapan Baltalık, açıklamasında, "Ülkemizin sorunu olan gıda krizi ve gıda güvenliğini gündeme taşıyan ortak akıl için çağrı mektubumuza sizlerden yanıt aldığımız takdirde, sizi bizzat ziyaret ederek raporumuzu paylaşmaktan mutluluk duyacağız. Milletimizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutarak memleketimiz için hepimizin iyiliği için ortak akılda buluşmak istiyoruz" diye konuştu.