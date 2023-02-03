Memleket Partisi istenen yağışlar olmayınca çiftçiyi dinledi

İl Başkanı Gülay Baltalık; yağışların yeterli oranda olmamasının tarım ve hayvancılık bölgesi olan Kırşehir'de önemli bir sorun olduğunu söyledi.

Bölüşerek başaracaklarını ifade eden İl Başkanı Baltalık; “İzleyeceğimiz politikalarla toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini esas alan, ileri teknoloji, bilgi ve veriye dayalı, altyapı sorunlarını çözmüş, örgütlülüğü ve verimliliği yüksek, arz talep dengesinde planlı üretim yapan, uluslararası rekabet gücünü artırmış, doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanan tarım sektörünü oluşturacağız” dedi. Tarımda devletçi politika uygulayacaklarını anlatan Başkan Baltalık; “Ürünün çiftçinin elinde ve tarlada kalmaması, zaman, emek, sermaye ve bilgi kaynaklarının heba olmaması için tarımda devletçi, kamucu ve toplumcu politikalar uygulayacak planlı tarımsal üretime geçeceğiz. Tarımsal üretici desteklerini, çiftçinin girdi maliyetlerine göre ekimden önce açıklayacak, destek tutarlarını en az enflasyon oranı kadar artıracağız. Eğer önceden açıklanan fiyatın ve ürün maliyetinin altında bir değer oluşursa, aradaki farkı çiftçiye ödeyeceğiz. Bitkisel üretimde kullanılan gübre, mazot, tohumluk gibi girdi desteklerini Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üreticilere; imkânlar dâhilinde nakdi destek şeklinde değil, ayni olarak vereceğiz” diye konuştu.

Ziyarette konuşan Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu ise kısa süreli yağışlara dahi çiftçinin şükür ettiğini söyledi. Purcu açıklamasında; “Yağışlara şükür ediyoruz. Köylerimizin genelinde genç nüfus kalmadı. İnsanları özellikle köylere çekebilme yollarına bakmalıyız. Kuraklık olmaması için ilkbahar mevsiminin yağışlı geçmesini umut etmekteyiz. Bir an önce kıraç tarımın sulu tarıma geçmesi gerekir. Köylü mutlaka verilecek teşviklerle köyde tutulmalıdır” dedi. Ziyaret sonrası Memleket Partisi heyeti, köyleri gezerek çiftçilerle yaşanılan durumların analizini yaptı.