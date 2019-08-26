İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Memur-Sen, Kırşehir'de ‘Emeğe saygı' açıklaması yaptı

Sen Kırşehir Temsilcisi Mehmet Fatih Yavuz; “Memur-Sen ve yetkili sendikalarımızla katıldığımız, 5.

Dönem tolu sözleşme görüşmeleri, Kamu İşveren heyetinin müzakere süreci hiç yaşanmamış gibi bir irade ortaya koyması üzerine uyuşmazlıkla sonuçlandı” dedi.


Cacabey Meydanında toplanan sendika üyeleri, ‘Memuruz, haklıyız, kazanacağız' sloganı ile toplu sözleşme sürecini anlattı. Memur-Sen Kırşehir Temsilcisi Mehmet Fatih Yavuz, “Memur-Sen ve yetkili sendikalarımızla katıldığımız, 5. Dönem tolu sözleşme görüşmeleri, Kamu İşveren heyetinin müzakere süreci hiç yaşanmamış gibi bir irade ortaya koyması üzerine uyuşmazlıkla sonuçlandı” dedi ‘Emeğe saygı, adalete davet' sloganı ile alanlara indiklerini ifade eden Yavuz, açıklamasında;


“Milyonlarca insanı ilgilendiren fakat kamu işvereninin konfederasyonumuza sunduğu teklifte yok saydığı sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, 3 bin 600 ek gösterge yardımcı hizmetler sınıfının genel idare sınıfına geçirilmesi, bayram ikramiyesi gibi 657 teklifimiz gayet makul teklifler olmasına karşın dikkate alınmamış ve herhangi bir teklif masaya getirilmemiştir” diye konuştu.


Sendika, temsilcilerinin yer aldığı açıklama slogan atılmasıyla sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.