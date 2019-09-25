Merhum Bozlak Ustası Neşet Ertaş'a vefa

ölüm yılında kabri başında dualarla anıldı.

Ertaş'ın Bağbaşı mezarlığında ki anma törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, merhum Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş, sevenleri ve çok sayıda Kırşehir'li katıldı.

Sağanak yağmur altında yapılan duada hayatını yedi yıl önce kaybeden Neşet Ertaş için helallik istendi. Ertaş'ın mezarına Kırşehir protokolü ve törene katılan Kırşehirliler, karanfil bıraktı. Dua sonrası konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Ertaşların hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi. Vali Akın, konuşmasında; “Ertaşlar, hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bunu unutturmamak adına bu yıl da belediye başkanlığımızca çeşitli etkinlikler düzenlendi. Büyük ozanımıza Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ise Neşet Ertaş'ın yokluğun ne demek olduğunu tüm insanlığa gösterdiğini türküleri ve insan sevgisiyle ve memleket sevgisiyle yaşadığını belirterek Kırşehir'de ne yapılsa Ertaş için az olduğunu söyledi.

Ertaş ailesinin acısı 2'ye katlandı

Babası Nedşet Ertaş'ın 7. Ölüm yıl dönümünde acılarının halaları Ayşe Garip ile ikiye katlandığını anlatan Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş, “Geçtiğimiz hafta halamızı da kaybettik. Halamızı da babamızın yakınına defnettik. Acımız biraz daha fazlalaştı. Büyüklerimize teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmıyorlar sağ olsunlar. Kıymet bilinirse değerlidir. Biliyorlar sağ olsunlar hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ise yedi yıl önce Türkiye'nin ağladığını şimdi ise gökyüzünün ağladığını ifade etti.